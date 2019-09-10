10.09.2019, 21:13

Сегодня в десяти точках Эстонии побиты температурные рекорды. Теперь готовимся к дождям и скорому похолоданию

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Сегодня в десяти точках Эстонии побиты температурные рекорды. Теперь готовимся к дождям и скорому похолоданию
Anni Õnneleid

Хотя эстонский абсолютный рекорд тепла для 10 сентября сегодня устоял, в ряде регионов были побиты местные рекорды температуры для этого сентябрьского дня. Однако синоптики предупреждают: на этом лето для жителей нашей страны может закончиться.

Самая высокая температура 10 сентября в Эстонии была отмечена в 1955 году и составляет 26,8 градуса.

В десяти районах Эстонии были сегодня зафиксированы местные рекорды, в том числе в Йыхви, где столбик термометра поднялся до отметки 24,7 градуса (прежний рекорд — +22,2). В Пярну новый рекорд теперь составляет 25,8 (против 23,8).

Синоптики предупреждают, в среду погода станет дождливой, а с пятницы заметно похолодает, пишет pogoda.ee.

Среда, 11.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. После полуночи на западе облачность уплотнится, и к островам подойдет зона осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и западном побережье усилится до 10-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 11…16°С.

Днем: Облачность уплотнится. Зона осадков распространится с запада на восток и во второй половине дня достигнет восточной Эстонии, на юго-востоке страны вероятность осадков меньше. Ветер развернется с юго-восточного к южному, юго-западному направлению 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 11-15, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 15 ..19, на востоке Эстонии до 21°С.

Четверг, 12.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-11, порывами 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 9…14, на побережье до 16°С.

Днем: Переменная облачность. На западе Эстонии пройдёт кратковременный дождь, во второй половине дня осадки местами возможны и на востоке страны. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 15…19, на востоке Эстонии до 22°С.

Пятница, 13.09

Ночью: Переменная облачность. Кратковременный дождь пройдет местами, утром осадков станет больше. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 10…15°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-10, порывами 15 м/с, после обеда развернется к северо-западу и постепенно ослабеет. Температура воздуха 13…17°С.

Суббота, 14.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5…9, на побережье до 13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 13…16°С.