Сегодня в десяти точках Эстонии побиты температурные рекорды. Теперь готовимся к дождям и скорому похолоданию

Самая высокая температура 10 сентября в Эстонии была отмечена в 1955 году и составляет 26,8 градуса.

В десяти районах Эстонии были сегодня зафиксированы местные рекорды, в том числе в Йыхви, где столбик термометра поднялся до отметки 24,7 градуса (прежний рекорд — +22,2). В Пярну новый рекорд теперь составляет 25,8 (против 23,8).

Синоптики предупреждают, в среду погода станет дождливой, а с пятницы заметно похолодает, пишет pogoda.ee.

Среда, 11.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. После полуночи на западе облачность уплотнится, и к островам подойдет зона осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и западном побережье усилится до 10-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 11…16°С.

Днем: Облачность уплотнится. Зона осадков распространится с запада на восток и во второй половине дня достигнет восточной Эстонии, на юго-востоке страны вероятность осадков меньше. Ветер развернется с юго-восточного к южному, юго-западному направлению 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 11-15, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 15 ..19, на востоке Эстонии до 21°С.

Четверг, 12.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-11, порывами 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 9…14, на побережье до 16°С.