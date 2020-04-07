Сегодня в Эстонии зафиксировали температурный рекорд для 7 апреля

Прошлый рекорд датируется 1961 годом, тогда 7 апреля на Валгаской метеорологической станции столбик термометра поднялся до 18,3 градусов.

Месячный рекорд пока что не побит. Самая теплая погода в апреле — 27,6 градусов — была зафиксирована 24 апреля 2000 года на прибрежной станции в Кунда.

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