Сегодня в Эстонии зафиксировали температурный рекорд для 7 апреля
Вторник, 7 апреля, стал самым жарким днем в истории Эстонии. Новый рекорд — 20,6 градусов тепла — был зафиксирован на озерной станции Тийрикоя в волости Муствеэ, передает rus.err.
Вторник, 7 апреля, стал самым жарким днем в истории Эстонии. Новый рекорд — 20,6 градусов тепла — был зафиксирован на озерной станции Тийрикоя в волости Муствеэ, передает rus.err.
Прошлый рекорд датируется 1961 годом, тогда 7 апреля на Валгаской метеорологической станции столбик термометра поднялся до 18,3 градусов.
Месячный рекорд пока что не побит. Самая теплая погода в апреле — 27,6 градусов — была зафиксирована 24 апреля 2000 года на прибрежной станции в Кунда.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Как супермаркеты обманывают покупателей, которые запасаются едой
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19