Сентябрь 2020 года признали самым теплым за всю историю

По данным ученых, минувший месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, в котором зафиксировали предыдущий рекорд тепла, передает РИА Новости.

Температуры в арктической зоне Сибири намного превышали средние значения, а уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.