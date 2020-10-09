09.10.2020, 14:31
Сентябрь 2020 года признали самым теплым за всю историю
Сентябрь 2020 года стал самым теплым сентябрем на планете и в Европе за всю историю метеонаблюдений, сообщает Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
Труп старушки пролежал в квартире на Ушинского четыре дня
На Урале женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно