Шок! Неужели в конце года в Эстонии действительно будет до 40 градусов мороза?

Согласно долгосрочному месячному прогнозу gismeteo.ru, если неделя перед рождественскими праздниками пройдет еще с плюсовой температурой, то начиная с сочельника начнет быстро холодать. В ночь на 28 декабря, например, в Тарту ожидается -21 градус, а в дневное время температура воздуха не поднимется выше -16 градусов.

Настоящая стужа в Тарту придет в предпоследний день года, когда ночью до -30 и днем в самый теплый час -25 градусов. Но как будто этого еще мало, в последнюю ночь года мороз в Тарту ударит целых 33 градуса и в светлое время придется смириться с 28 градусами мороза. В новогоднюю ночь немного теплее, -28 градусов и в первый день года Крысы как минимум 16 градусов мороза.

Но Тарту по этому прогнозу еще не самое холодное место. В ночь на 31 декабря в Хаанья ожидается целых 38 и в новогоднюю ночь 35 градусов мороза. На градус теплее в эти ночи в Выру, Миссо, Вярска, Печорах и Пскове.