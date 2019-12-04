Шок! Неужели в конце года в Эстонии действительно будет до 40 градусов мороза?

Российский метеопортал gismeteo.ru прогнозирует, что после рождественских праздников в Эстонию придет лютый мороз.
Согласно долгосрочному месячному прогнозу gismeteo.ru, если неделя перед рождественскими праздниками пройдет еще с плюсовой температурой, то начиная с сочельника начнет быстро холодать. В ночь на 28 декабря, например, в Тарту ожидается -21 градус, а в дневное время температура воздуха не поднимется выше -16 градусов.
Настоящая стужа в Тарту придет в предпоследний день года, когда ночью до -30 и днем в самый теплый час -25 градусов. Но как будто этого еще мало, в последнюю ночь года мороз в Тарту ударит целых 33 градуса и в светлое время придется смириться с 28 градусами мороза. В новогоднюю ночь немного теплее, -28 градусов и в первый день года Крысы как минимум 16 градусов мороза.
Но Тарту по этому прогнозу еще не самое холодное место. В ночь на 31 декабря в Хаанья ожидается целых 38 и в новогоднюю ночь 35 градусов мороза. На градус теплее в эти ночи в Выру, Миссо, Вярска, Печорах и Пскове.
В остальной Эстонии последняя ночь года пройдет немного мягче: в Валга 34, в Вильянди 32, в Йыгева 30, в Муствеэ 28, в Пярну и Таллинне 24, в Кярдла 17 и в Курессааре 12 градусов мороза.
Если пойдет так, как вчера и сегодня выдал gismeteo.ru, то может исполниться и опубликованный в октябре в Maaleht зимний прогноз предсказателя погоды из Вырумаа Энно Калде, согласно которому накануне нового года может быть 40 градусов мороза.
Действительно ли лютый мороз придет в конце года, конечно, еще рано утверждать, потому что прогнозы метеопорталов могут измениться в одночасье. Также они не единогласны. Например, accuweather.com сейчас обещает в последние дни года, наоборот, плюсовую температуру.
Рекорд холода в Эстонии в -43,5 градуса принадлежит Йынева и зафиксирован 17 января 1940-го.
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