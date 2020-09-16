Шторм Айла на подходе: в Ботническом заливе скорость ветра уже достигает 28 м/с, высота волны — 7 м!

Согласно прогнозам синоптиков, Айла сегодня вечером достигнет западного побережья Финляндии. Завтра днем ​​шторм распространится по южной и восточной части страны, сообщает Yle.

Финский метеорологический институт распространил предупреждение о дожде и возможном наводнении в центральной части страны.

Согласно замерам в Ботническом заливе, самый сильный порыв ветра достигал 27,8 метра в секунду. Высота волны в море может достигать семи метров. Ночью скорость ветра в Ботническом заливе может достигнуть 30 метров в секунду.

В центральной части Финляндии ожидаются проливные дожди. За последние сутки на западном побережье уже выпало 30 миллиметров осадков. В центральной части в ближайшие сутки ожидается 30-50 миллиметров осадков.

Как и в Эстонии, в Финляндии предупреждают о возможном отключении электроэнергии. Людей просят запастись едой и питьевой водой, зарядить аккумуляторы мобильных телефонов и заправить бензобаки автомобилей.