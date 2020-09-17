Шторм набирает обороты: порывы ветра до 32 м/с уже оставили без электричества около 2000 домов в Эстонии(12)
В Эстонию из Финляндии пришел шторм. Из-за сильного ветра по всей стране без электричества остались около 2000 домохозяйств.
В Эстонию из Финляндии пришел шторм. Из-за сильного ветра по всей стране без электричества остались около 2000 домохозяйств.
Днем 17 сентября ветер на материковой части Эстонии достигнет 20 м/с, а в западной части — 23 м/с. На островах и побережье ожидается ветер 15-20 м/с, с порывами до 28 м/c, а в открытом море — до 32 м/с.
К 8 утра в Харьюмаа остались без электричества свыше 1200 домохозяйств, большинство из них в районе Нымме. На Сааремаа и Хийумаа перебои с электричество начались еще раньше — там уже без электроэнергии 546 домов.
О том, что делать в случае отключения электричества, читайте на сайте Elektrilevi.
Eckerö Line сообщил, что из-за погодных условий отменяются следующие рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargo на линии Таллинн-Хельсинки:
Finbo Cargo не отправится в четверг в 11 и 19:15 из Хельсинки в Мууга и в 15:15 и 23:30 из Мууга в Хельсинки.
Компания Viking Line отменила все запланированные на четверг рейсы.
Паромы Tallink пока ходят.
Шторм Айла уже вчера был на подходе к Финляндии, сейчас циклон распространяется уже и на Эстонию. Как и в Эстонии, в Финляндии предупреждают о возможном отключении электроэнергии. Людей просят запастись едой и питьевой водой, зарядить аккумуляторы мобильных телефонов и заправить бензобаки автомобилей.
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