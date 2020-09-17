Шторм набирает обороты: порывы ветра до 32 м/с уже оставили без электричества около 2000 домов в Эстонии

Днем 17 сентября ветер на материковой части Эстонии достигнет 20 м/с, а в западной части — 23 м/с. На островах и побережье ожидается ветер 15-20 м/с, с порывами до 28 м/c, а в открытом море — до 32 м/с.

К 8 утра в Харьюмаа остались без электричества свыше 1200 домохозяйств, большинство из них в районе Нымме. На Сааремаа и Хийумаа перебои с электричество начались еще раньше — там уже без электроэнергии 546 домов.

О том, что делать в случае отключения электричества, читайте на сайте Elektrilevi.

Eckerö Line сообщил, что из-за погодных условий отменяются следующие рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargo на линии Таллинн-Хельсинки:

Хельсинки-Таллинн 9.00

Таллинн-Хельсинки 12.00

Хельсинки-Таллинн 15.15

Таллинн-Хельсинки 18.30



Finbo Cargo не отправится в четверг в 11 и 19:15 из Хельсинки в Мууга и в 15:15 и 23:30 из Мууга в Хельсинки.

Компания Viking Line отменила все запланированные на четверг рейсы.

Паромы Tallink пока ходят.

Шторм Айла уже вчера был на подходе к Финляндии, сейчас циклон распространяется уже и на Эстонию. Как и в Эстонии, в Финляндии предупреждают о возможном отключении электроэнергии. Людей просят запастись едой и питьевой водой, зарядить аккумуляторы мобильных телефонов и заправить бензобаки автомобилей.