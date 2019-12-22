Шторм унес жизни восьми человек в Испании и Португалии

Уточняется, что в Испании погибли шесть человек, еще двое — в Португалии.

Из-за шторма “Эльза” реки вышли из берегов, обрушены линии электропередачи, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Ослабнув, шторм двинулся в сторону Великобритании.

В настоящее время отменено 14 авиарейсов, около 8 тыс. домов в Галисии (Испания) обесточены. В регионе объявлен красный уровень опасности.