22.12.2019, 11:20
Шторм унес жизни восьми человек в Испании и Португалии
В ночь на 20 декабря на Испанию, Португалию и юг Франции обрушился шторм, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает Reuters.
В ночь на 20 декабря на Испанию, Португалию и юг Франции обрушился шторм, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что в Испании погибли шесть человек, еще двое — в Португалии.
Из-за шторма “Эльза” реки вышли из берегов, обрушены линии электропередачи, нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Ослабнув, шторм двинулся в сторону Великобритании.
В настоящее время отменено 14 авиарейсов, около 8 тыс. домов в Галисии (Испания) обесточены. В регионе объявлен красный уровень опасности.
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