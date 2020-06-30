Штормовое предупреждение второго уровня — в 11 уездах! Дождь льет по всей Эстонии

Согласно прогнозу государственной метеослужбы на четыре дня, дождь теперь будет идти по сути до утра пятницы. Только в ночь на четверг может быть более сухой период. Температура в ближайшие дни сохранится все-таки довольно высокая — днем до 23 градусов, ночью она может подняться до 17 или 19 градусов.
Посмотрим подробнее сегодняшний день по уездам. По данным государственной метеослужбы, и сегодня в Эстонии может быть гроза, в основном в Юго-Восточной Эстонии.
Чудское озеро юго-восточный ветер 9, порывами 13 м/с.
Хийумаа 30.06 утром усилится северо-западный ветер нa побережье порывами 15-18 м/с.
Сааремаа 30.06 утром усилится северо-западный ветер нa побережье порывами 15-18 м/с.
Харьюмаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-50, местами 70 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в прибрежных районах до 20 м/с.
Ляэнемаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-50, местами 70 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в прибрежных районах до 20 м/с.
Пярнумаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-50, местами 70 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17, в прибрежных районах до 20 м/с.
Ярвамаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17 м/с.
Вильяндимаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-17 м/с.
Йыгевамаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40, местами 60 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-20 м/с.
Пылвамаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40, местами 60 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-20 м/с.
Тартумаа 30.06 сильный дождь, местами грозы. Ожидаемое количество осадков за 12 часов — 25-40, местами 60 мм. Ветер развернется к западной четверти и усилится порывами 15-20 м/с.
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