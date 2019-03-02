Шуба и валенки или мини-юбка и шлепки: в чем идти на выборы? Читайте прогноз погоды

Воскресенье, 03.03:

Ночью: Переменная облачность, Под утро во многих местах небольшой снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с, к утру усилится юго-западный ветер 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -2..-6, в континентальной части -7..-12°С, к утру повысится.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, возможна метель, к вечеру и мокрый снег, и дождь. Возрастет опасность гололеда. Юго-западный, западный ветер усилится 7-13, на островах и побережье порывы до 18, на северном побережье до 22 м/с. Вечером, начиная с запада, ветер постепенно ослабеет и перейдет к северо-западному. Температура воздуха -1..+3, в первой половине дня на востоке Эстонии до -5°С.

Понедельник, 04.03:

Ночью: В основном облачно. Временами небольшой снег, мокрый снег, местами и дождь. Ветер западный, северо-западный 5-12, на побережье порывами 15 м/с, к утру ослабеет и станет северных направлений. Температура воздуха -4..-8, на островах и юге Эстонии 0..-3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, во второй половине дня новая зона осадков достигнет юго-запада Эстонии. В течение дня ветер перейдет к юго-восточному, восточному 3-8 м/с, вечером на побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+2, на северо-востоке Эстонии -2..-5°С.

Вторник, 05.03:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, на побережье местами и дождь. Ветер в основном восточный, юго-восточный 3-8, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха на севере Эстонии -2..-7, на островах и юге республики 0..+2°С.

Днем: Облачно. Местами снег, мокрый снег и дождь. Вечером новая зона осадков достигнет юго-запада Эстонии. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.