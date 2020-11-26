Синоптик: будь то мокрый снег или снегопад, зима уже началась и это нужно учитывать!

После вторжения холодного воздуха ночной дождь сменится днем мокрым снегом. Температура опустится до 0°С, поэтому будет скользко. Порывы северного ветра вместе со снегом ограничат видимость.

В субботу зона низкого давления сместится в стороны Беларуси, а над Эстонией продолжатся обильные осадки: дождь, снег, мокрый снег. Также остается опасность, что дороги будут скользкими. Северный ветер принесет с собой холод, поэтому температура будет все сутки в районе –2…+3°С.

В воскресенье ветер ослабнет, как и осадки. С востока придет холод, поэтому легкая минусовая температура сохранится и днем.

Во вторник воздух над Эстонией потеплеет, а осадки усилятся. Среда же может принести новую дозу холода. “Зима уже началась и это нужно учитывать!“ — констатирует синоптик.

Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee!

Четверг, 26.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Местами образуется туман. Ветер южный, юго-западный 5-9, порывами до 13, на островах и побережье 9-13, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 3..8 °C.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится с северо-запада на юго-восток. Ветер юго-западный 6-11, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня, начиная с северо-запада, постепенно развернётся на северо-западный и ослабеет. Температура воздуха 4..9°С.

Пятница, 27.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, не исключен также и мокрый снег. Местами опаснось гололеда. Ветер повсеместно повернёт к северо-западному и северному 3-9, на побережье порывами 13 м/с, к утру немного усилится. Температура воздуха 0…+5°C.

Днем: Облачно. Во многих местах пройдёт как снег, мокрый снег, так и дождь. Местами опасность гололеда. Ветер северо-западный и северный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, на побережье Финского залива вечером ветер развернется к северо-восточному. Температура воздуха 0…+5°C

Суббота, 28.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут осадки как в виде снега и мокрого снега, так и дождя. Местами опасность гололеда. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах до +5°C.