Синоптик: будь то мокрый снег или снегопад, зима уже началась и это нужно учитывать!
Синоптик Эле Педассаар предупреждает: сегодня в Эстонию придет холодный воздух, и нам придется какое-то время считаться с зимними погодными условиями.
Синоптик Эле Педассаар предупреждает: сегодня в Эстонию придет холодный воздух, и нам придется какое-то время считаться с зимними погодными условиями.
После вторжения холодного воздуха ночной дождь сменится днем мокрым снегом. Температура опустится до 0°С, поэтому будет скользко. Порывы северного ветра вместе со снегом ограничат видимость.
В субботу зона низкого давления сместится в стороны Беларуси, а над Эстонией продолжатся обильные осадки: дождь, снег, мокрый снег. Также остается опасность, что дороги будут скользкими. Северный ветер принесет с собой холод, поэтому температура будет все сутки в районе –2…+3°С.
В воскресенье ветер ослабнет, как и осадки. С востока придет холод, поэтому легкая минусовая температура сохранится и днем.
Во вторник воздух над Эстонией потеплеет, а осадки усилятся. Среда же может принести новую дозу холода. “Зима уже началась и это нужно учитывать!“ — констатирует синоптик.
Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee!
Четверг, 26.11:
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Местами образуется туман. Ветер южный, юго-западный 5-9, порывами до 13, на островах и побережье 9-13, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 3..8 °C.
Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится с северо-запада на юго-восток. Ветер юго-западный 6-11, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня, начиная с северо-запада, постепенно развернётся на северо-западный и ослабеет. Температура воздуха 4..9°С.
Пятница, 27.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, не исключен также и мокрый снег. Местами опаснось гололеда. Ветер повсеместно повернёт к северо-западному и северному 3-9, на побережье порывами 13 м/с, к утру немного усилится. Температура воздуха 0…+5°C.
Днем: Облачно. Во многих местах пройдёт как снег, мокрый снег, так и дождь. Местами опасность гололеда. Ветер северо-западный и северный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, на побережье Финского залива вечером ветер развернется к северо-восточному. Температура воздуха 0…+5°C
Суббота, 28.11:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут осадки как в виде снега и мокрого снега, так и дождя. Местами опасность гололеда. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3, на островах до +5°C.
Днем: Облачно. Во многих местах пройдет как снег и мокрый снег, так и дождь. Местами опасность гололеда. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1…+4°С.
Воскресенье, 29.11:
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет как снег и мокрый снег, так и дождь. Ветер восточной четверти 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
Днем: Облачно. Местами пройдет снег, мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.
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