Синоптик: на выходных в последний раз можно будет насладиться по-летнему теплой погодой

Пальяк сказала, что на следующей неделе температура выше 20 градусов больше не поднимется.

Смотрите прогноз от pogoda.ee!

Суббота, 26.09:

Ночью: В восточной Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. В западной Эстонии небольшая и переменная облачность, на островах местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и восточный 3-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 15°С.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Воскресенье, 27.09:

Ночью: Ясная погода. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Преимущественно солнечная сухая погода. Ветер в основном восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..22, на наветренном побережье до 17°С.

Понедельник, 28.09:

Ночью: Преимущественно ясно. Утром в южной Эстонии облаков станет больше, но сохранится погода без осадков. Ветер в основном восточный 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..13,на побережье до 15°С.

Днем: Облачность уплотнится. Зона осадков медленно распространится с юга Эстонии в северном направлении. Ветер в основном восточный 4-9, порывами 13 м/с, вечером развернется к южной четверти. Температура воздуха 13..16, на севере Эстонии до 19°С.

Вторник, 29.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Ветер южной четверти 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°C.

Днем: Переменная облачность. Утром кратковременные дожди пройдут в основном в северной Эстонии. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится и погода прояснится повсеместно. Преобладает ветер южных направлений 3-8 м/с, к вечеру слабый неустойчивый. Температура воздуха 15..18°C.