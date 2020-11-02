Синоптик: на зимнюю погоду можно надеяться лишь в марте
Синоптик государственной метеослужбы Хелве Мейтерн рассказала изданию Maaleht, какой будет предстоящая зима.
Синоптик государственной метеослужбы Хелве Мейтерн рассказала изданию Maaleht, какой будет предстоящая зима.
”С каждым годом зима заставляет ждать себя все дольше. Начиная с зимы 2013-2014 гг это холодное время года становилось все теплее. Исключение составила лишь зима 2017-2018, когда средняя температура была 2,4 °C, но и это было на 0,8 градуса теплее, чем средняя долгосрочная температура воздуха зимой в Эстонии”, — отметила эксперт.
По ее словам, тенденция последнего времени такова, что времена года оттесняют друг друга. ”Лето перекочевывает в осень, осень — в зиму. Таким образом на зимнюю погоду можно надеяться в конце февраля-марте. При этом на фоне общего роста температуры и на это сильно рассчитывать не стоит. Скорее, просто начало весны затянется”.
По словам Мейтерн, в ноябре будет достаточно тепло, до минусовых отметок столбик термометра не опустится. Средняя температура днем составит 4-8 градусов. Во второй половине месяца возможны ночные заморозки и даже может выпасть снег. Однако уже в начале декабря снова станет теплее. Также ожидаются дожди.
”Если посмотреть на температурные графики зимних месяцев за последние десять лет, то видно, что более неравномерным является декабрь. В один год он может быть очень холодным, в следующем — очень теплым. В последние три года колебание уменьшились и погода в декабре была преимущественно осенней. В этом году нас также ждут теплые ноябрь и декабрь, но не настолько теплые, как прошлом году. В декабре выпадет снег, но долго не пролежит”.
Январь будет довольно теплым, как и февраль. На рубеже месяцев на несколько недель может установиться по-настоящему зимняя погода.
По подсчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), все зимние месяцы в Северной Европе будут теплее обычного, причем самым нормотипичным месяцем станет декабрь, а февраль будет теплее нормы.
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