Синоптик: на зимнюю погоду можно надеяться лишь в марте

”С каждым годом зима заставляет ждать себя все дольше. Начиная с зимы 2013-2014 гг это холодное время года становилось все теплее. Исключение составила лишь зима 2017-2018, когда средняя температура была 2,4 °C, но и это было на 0,8 градуса теплее, чем средняя долгосрочная температура воздуха зимой в Эстонии”, — отметила эксперт.

По ее словам, тенденция последнего времени такова, что времена года оттесняют друг друга. ”Лето перекочевывает в осень, осень — в зиму. Таким образом на зимнюю погоду можно надеяться в конце февраля-марте. При этом на фоне общего роста температуры и на это сильно рассчитывать не стоит. Скорее, просто начало весны затянется”.

По словам Мейтерн, в ноябре будет достаточно тепло, до минусовых отметок столбик термометра не опустится. Средняя температура днем составит 4-8 градусов. Во второй половине месяца возможны ночные заморозки и даже может выпасть снег. Однако уже в начале декабря снова станет теплее. Также ожидаются дожди.

”Если посмотреть на температурные графики зимних месяцев за последние десять лет, то видно, что более неравномерным является декабрь. В один год он может быть очень холодным, в следующем — очень теплым. В последние три года колебание уменьшились и погода в декабре была преимущественно осенней. В этом году нас также ждут теплые ноябрь и декабрь, но не настолько теплые, как прошлом году. В декабре выпадет снег, но долго не пролежит”.

Январь будет довольно теплым, как и февраль. На рубеже месяцев на несколько недель может установиться по-настоящему зимняя погода.

По подсчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), все зимние месяцы в Северной Европе будут теплее обычного, причем самым нормотипичным месяцем станет декабрь, а февраль будет теплее нормы.