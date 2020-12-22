Синоптик: надежда на белое Рождество в Эстонии сохраняется. Правда, не везде

"В этом году в рождественский период (24.12 — 26.12) на Балтийском побережье будет преобладать циклоническая деятельность", — рассказала Delfi синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак. "Осадки скорее небольшие, местами умеренные. Повсеместно снег не выпадет. В то же время нельзя утверждать, что Рождество везде пройдет без снега. Снега ждать можно, но весьма немного".

Прогноз на ближайшие дни

Среда, 23.12

Ночью: Облачно. Зона осадков распространится с островов на материк, пройдет снег мокрый снег, на островах мокрый снег с дождем, утром осадки на островах и по западу материковой части перейдут в дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на побережье порывами до 15, на островах до полуночи до 18 м/с. Температура воздуха -2 ..+1, на островах и западном побережье до +3°С. На дорогах скользко.

Днем: Преимущественно облачно. В первой половине дня по западу пройдет дождь и мокрый снег, в центральной и восточной Эстонии — снег и мокрый снег, после обеда зона интенсивных осадков отойдет на восток и небольшой дождь пройдет лишь в отдельных местах, а по востоку Эстонии также возможен мокрый снег. Ветер развернется к юго-западному направлению, на островах и побережье — к западному, скорость составит 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура повысится до 0 ..+4, на островах и побережье до +6°С. Во многих местах в материковой Эстонии дороги будут скользкими.

Четверг, 24.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-9, на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха 0…4+°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь, на юго-востоке Эстонии также мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, вечером на западе страны развернется к северной четверти. Температура воздуха +1…+4°С, вечером немного понизится.

Пятница, 25.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих метсах пройдет дождь и мокрый снег, во внутренних районах также и снег. Ветер северной четверти 1-5, на островах и побережье до 8 м/с. Температура воздуха -2…+2°С.