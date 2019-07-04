Синоптик объясняет: придет ли в Эстонию аномальная жара из Европы?

Синоптик госметеослужбы Хелве Мейтерн объяснила Delfi Forte, что аномальная жара из Европы дошла до нас в конце июня, но она задержалась лишь на два дня — 30.06-01.07. — и то в очень слабом проявлении.

Что касается аномальной жары, которая сейчас наблюдается в Южной Европе, то и она до Эстонии не дойдет. Из-за разницы в давлении на юге и севере Европы пришедшая из Африки жара в ближайшее время не дойдет ни до Западной и Центральной Европы, ни до Северной, а направится через Средиземное и Черное моря на восток.

Сильное западное воздушное течение, которое находится между двух зон разного давления, как раз и принесло прохладу в наш регион. Таким образом, на следующей неделе будет прохладно, но вероятность осадков сократиться, утверждает Мейтерн.

По словам синоптика, то, что жара с юга до нас не доходит — обычное явление: чаще всего в Эстонию приходит жара со Средиземного моря или юга России.