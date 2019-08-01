Синоптик: первая половина августа будет прохладной
По словам синоптика Мерике Мерилайн, первая половина августа будет прохладной.
По словам синоптика Мерике Мерилайн, первая половина августа будет прохладной.
Несмотря на отсутствие обильных осадков, ночи могут быть очень холодными, пишет она в Maaleht.
Чуть теплее может стать только в середине следующей недели. Также возможны дожди, преимущественно близ восточной границы.
Сегодня, в четверг, солнце выглянет из-под туч. Температура воздуха приблизится к нормальной, составив 17-22 градусов. В ночь на пятницу, однако, будет довольно холодно. Ветер слабый, переменных направлений. В субботу северный ветер усилится, вероятность дождя вырастет. Днем столбик термометра не поднимется выше 20 градусов, да и то только в определенных регионах.
Пасмурная погода сохранится и в воскресенье-понедельник. Ночью на материке температура может упасть ниже 5 градусов. Днем выше 20 также ожидать не приходится.
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