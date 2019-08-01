Синоптик: первая половина августа будет прохладной

Несмотря на отсутствие обильных осадков, ночи могут быть очень холодными, пишет она в Maaleht.

Чуть теплее может стать только в середине следующей недели. Также возможны дожди, преимущественно близ восточной границы.

Сегодня, в четверг, солнце выглянет из-под туч. Температура воздуха приблизится к нормальной, составив 17-22 градусов. В ночь на пятницу, однако, будет довольно холодно. Ветер слабый, переменных направлений. В субботу северный ветер усилится, вероятность дождя вырастет. Днем столбик термометра не поднимется выше 20 градусов, да и то только в определенных регионах.

Пасмурная погода сохранится и в воскресенье-понедельник. Ночью на материке температура может упасть ниже 5 градусов. Днем выше 20 также ожидать не приходится.