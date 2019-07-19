Синоптик: предстоит отличное воскресенье! А следующая неделя — на зависть всей Европе
В отличие от Европы, куда на следующей неделе придет экстремальная 40-градусная жара, в Эстонии температура настолько высоко не поднимется.
В отличие от Европы, куда на следующей неделе придет экстремальная 40-градусная жара, в Эстонии температура настолько высоко не поднимется.
По словам синоптика Службы погоды Хелве Мейтерн, нас в ближайшую неделю ожидает совершенно обычная для середины июля погода. “Потихоньку температура будет повышаться — уже сегодня у нас 23 градуса”, — сказала Мейтерн Delfi.
В понедельник, правда, пройдет дождь и на западе Эстонии удержится ниже 20 градусов. Но в дальнейшем будет более по-летнему, в пределах 23-25 градусов.
“Эта жара (что накроет Европу - ред.) до нас не дойдет. Просто немножко потеплеет. И ночами тоже”. „Западно-европейские горячие волны, как правило, до нас не добираются, потому что воздушные массы остывают”, — поясняет Мейтерн. Так было и в предыдущем месяце: во Франции жара била рекорды, но до нас не дошла.
Если к там приходит по-настоящему жаркая погода, то она идет или из России, или с Причерноморья.
"Жара из Испании и юго-запада Европы может повысить у нас температуру максимально до 30 градусов. И то в случае, если там зной стоит очень длительное время”, — сказала синоптик.
По ее словам, особенно приятная погода порадует жителей Эстонии в воскресенье, когда над нашей страной установится область высокого давления, и температура повысится до 25-27 градусов.
Сегодня на Востоке Эстонии облачно, но завтра, как обещает Мейтерн, погода улучшится и в восточном регионе термоментр покажет 20-25 градусов.
Прогноз погоды на следующие четыре дня (pogoda.ee)
Суббота, 20.07
Ночью: В западной Эстонии ясная или малооблачная погода без осадков. В восточной Эстонии облачность уплотнится и начавшиеся в районе Чудского озера осадки постепенно распространятся к западу. Ветер северный и северо-западный 3-9, на востоке Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: B западной Эстонии ясная и небольшая облачность, без осадков. На востоке — больше облачности и во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17..23°С.
Воскресенье, 21.07
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. На востоке Эстонии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный 2-8, в первой половине ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 21..25, на побережье местами до 18°С.
Понедельник, 22.07
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.
Днем: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на островах юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 20°С.
Вторник, 23.07
Ночью: Ясная или малооблачная погода без осадков. В западной Эстонии облачно с прояснениями и во многих местах пройдет дождь, возможна гроза. Ветер восточный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до 26°С.
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