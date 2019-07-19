Синоптик: предстоит отличное воскресенье! А следующая неделя — на зависть всей Европе

По словам синоптика Службы погоды Хелве Мейтерн, нас в ближайшую неделю ожидает совершенно обычная для середины июля погода. “Потихоньку температура будет повышаться — уже сегодня у нас 23 градуса”, — сказала Мейтерн Delfi.

В понедельник, правда, пройдет дождь и на западе Эстонии удержится ниже 20 градусов. Но в дальнейшем будет более по-летнему, в пределах 23-25 градусов.

“Эта жара (что накроет Европу - ред.) до нас не дойдет. Просто немножко потеплеет. И ночами тоже”. „Западно-европейские горячие волны, как правило, до нас не добираются, потому что воздушные массы остывают”, — поясняет Мейтерн. Так было и в предыдущем месяце: во Франции жара била рекорды, но до нас не дошла.

Если к там приходит по-настоящему жаркая погода, то она идет или из России, или с Причерноморья.

"Жара из Испании и юго-запада Европы может повысить у нас температуру максимально до 30 градусов. И то в случае, если там зной стоит очень длительное время”, — сказала синоптик.

По ее словам, особенно приятная погода порадует жителей Эстонии в воскресенье, когда над нашей страной установится область высокого давления, и температура повысится до 25-27 градусов.

Сегодня на Востоке Эстонии облачно, но завтра, как обещает Мейтерн, погода улучшится и в восточном регионе термоментр покажет 20-25 градусов.

Прогноз погоды на следующие четыре дня (pogoda.ee)



Суббота, 20.07