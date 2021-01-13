Синоптик: самые холодные ночи ожидаются с пятницы по воскресенье

Самые холодные ночи будут с пятницы по воскресенье : ниже –20°С температура повысится, с большой долей вероятности, в Юго-Восточной Эстонии, в большей части Центрально и Восточной Эстонии температура понизится до 12–15 градусов мороза, а местами и до –18°С, на островах и западной частим материка температура останется около –10°С.

Днем иногда будет проглядывать солнце, но тепла оно особо не даст, скорее только поднимет настроение.

На следующей неделе мороз уменьшится, погода останется спокойной, в некоторых местах пройдет небольшой снег. Ночью в материковой части температур будет в районе –10°С, в некоторых местах до –15°С, а на островах и западном побережье всего -5°С. Дни будут теплее на несколько градусов.

Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие дни!

Четверг, 14.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах ожидается слабый снег и позёмок. После полуночи облака рассеются и осадки поредеют. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 14, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -3..-7, на материке -8..-14, на северо-востоке Эстонии до -18°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -7..-13, на востоке Эстонии до -15, на островах и северо-западе материка -3..-6°С, вечером понизится.

Пятница, 15.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный 3-9, на побережье порывами 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -8..-13, на востоке страны до -18, на юго-востоке до -21°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный 3-9 м/с, на побережье порывами 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -7..-12, на востоке Эстонии до -15, на юго-востоке может понизиться до -18°С.

Суббота, 16.01:

Ночью: Облачно с прояснениями.Слабый снег пройдёт преимущественно по западу Эстонии. Ветер северной четверти 2-6, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -4..-9, во внутренних районах материка -10..-15, на востоке страны до -22°С.