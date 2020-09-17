Синоптик: штормовой ветер начнет ослабевать только после полуночи

“Во второй половине дня постепенно продолжится путь штормового циклона в направлении востока. На море и в прибрежных районах штормовые погодные условия сохранятся”, — говорит синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак Delfi.

“При удалении эпицентра ветер мало-помалу начнет усиливаться и в глубинах материка. Например, в Центральной Эстонии, Восточной Эстонии и Юго-Восточной Эстонии полдня погода была спокойная, но это не без причины, потому что эпицентр циклона оставался довольно близко к восточной границе Эстонии. Поблизости от эпицентра ветер слабее, — объясняет он. — Но ситуация в течение вечера должна измениться. Вечером продолжится повышение атмосферного давления со стороны востока, поскольку со стороны Скандинавии постепенно расширяется в направлении востока масштабный гребень высокого давления”.

Поскольку к вечеру градиент атмосферного давления немного увеличится, то порывы, по текущим данным, могут еще подняться на материке выше 15 м/с и местами не исключено до 20 м/с. Ветер останется сильным и в прибрежных районах и в окрестностях Финского залива.

“Предстоящей ночью дует еще преимущественно северо-западный и северный ветер 7-12, порывами до 18, на побережье 12-16, порывами до 25 м/с. По текущим данным, только после полуночи штормовой ветер начнет демонстрировать признаки ослабевания”, — добавляет Кийтсак.