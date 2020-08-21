Синоптик Тайми Пальяк: на выходных погода изменится

”Скандинавию захватит область низкого давления, которая распространится на Балтийское море и заставит погоду танцевать под свою дудку”, — сообщила синоптик.

В результате этого облачность и ветер усилятся, температура воздуха станет ниже. Если в ночь на субботу на материке будет еще сухо, то на островах уже пройдут дожди. Днем дождевые облака дойдут до западной части материка. Возможны грозы.

В воскресенье ночью и рано утром осадки и гроза усилятся. Днем будет немного спокойнее. Температура воздуха ночью 14-18, днем 19-24 °C.

Новая неделя будет также во власти области низкого давления. Погода ожидается переменчивая, дождливая, ветреная и относительно прохладная (не выше 20 °C ).

По прогнозам pogoda.ee, в субботу ночью ожидается небольшая и переменная облачность. После полуночи на западе и по северу Эстонии пройдёт местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье до 20°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится и осадки начнутся интенсивные, не исключена гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-8, порывами 12, на западе страны 5-10, порывами до 15 м/с, вечером на островах развернётся к юго-западному. Температура воздуха 20..25°С.

Воскресенье, 23.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдет ливневой дождь и гроза. После полуночи дождевые облака над островами рассеются и осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Переменная облачность. Пройдут ливневые дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный 4-9, порывами 12, к вечеру на островах до 15 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Понедельник, 24.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, кое-где единичные ливневые дожди. Ветер юго-западный и южный 4-9, порывами 12, до полуночи на побережье до 14 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье до 17°C.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный 4-8, порывами 12 м/с. Температура воздуха 18..22°C.