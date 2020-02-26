Синоптик: весна в Эстонии будет довольно теплой, но нужно быть готовыми к снегу и сильным ветрам

По словам Мейтерн, если ранее между графиками средних температур зимы и весны можно было проследить определенную закономерность, то с течением времени сделать это становится все сложнее. ”Поэтому неправильно было бы утверждать, что за нынешней теплой зимой непременно последует теплая весна, хотя вероятность довольно высока”, — сказала синоптик.

Ожидается, что весна будет чуть теплее обычного. ”Осадки — в пределах или ниже нормы. Ожидается и холодный воздух с севера, но эти периоды будут недолгими, хотя и могут немного притормозить развитие весны и привести к снегу”, — сказала она и добавила, что снег может выпасть даже в мае.

С большой долей вероятности погода весной будет ветреной. ”Так что осенние шторма продолжатся и в феврале и, вероятно, непосредственно в весенние месяцы и даже ранним летом”, — сказала она.

Как отмечает Мейтерн, по прогнозу европейской метеослужбы, март будет особенно теплым и солнечным. Лишь в конце месяца ожидаются ветра и дожди. Апрель и май также будут теплее обычного, но и дождливыми.

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