Синоптик: впереди нас ожидают мокрые серые месяцы, но есть надежда и на снег

По ее словам, самое начало ноября будет холодным и дождливым. Ожидается мокрый снег, а кое-где и снег. С 5 ноября погода станет теплее, а с 10 снова грядет похолодание. С 20 ноября станет по-настоящему холодно. Пройдет снег и мокрый снег. В конечном итоге переменчивый ноябрь с температурной точки зрения будет средним.

Далее события могут развиваться по двум сценариям: холодному и не очень. В первом случае температура в декабре будет чуть ниже средней, особенно в его первой половине. Далее погода будет более мягкой. Первые месяцы нового года также будут не очень холодными. Ожидаются осадки. Морозно будет лишь изредка, не исключены сильные ветра. Этот сценарий совпадает со сценарием общеевропейской и американской метеослужб. Все они прогнозирует более теплую по сравнению со средними показателями зиму. Во все месяцы температура воздуха будет на 1-5 градусов выше средней.

Если же исходить из статистических показаний, то зима может стать по-настоящему холодной. На основании наблюдений за суммарными показателями холода можно заметить, что через каждые пять-десять лет холодное время года (полугодие) выдавалось по-настоящему зимним. Температура воздуха — ниже нуля, идет снег и мокрый снег, реже — дождь.

Начиная с 2013-2014 года каждая зима была теплее среднего и теперь настало время холодов. Однако и в этом случае не приходится надеяться на то, что январь и февраль будут равномерно морозными. Скорее всего, холод и тепло будут сменять друг друга, хотя в общей сложности чаша весов и склонится в сторону холода.