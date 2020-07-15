15.07.2020, 19:23

Синоптик: выходные подойдут для летнего отдыха, дальше погода изменится


EST
Esialgu on ilm soe ja suvepäikest jagub kõikjale.
Esialgu on ilm soe ja suvepäikest jagub kõikjale.Kiur Kaasik

Погода на текущей неделе подходит для летнего отдыха. До конца рабочей недели сохранится погода без осадков, пишет в Maaleht синоптик Хельве Мейтерн.

В субботу, а особенно в воскресенье в некоторых местах могут развиться кучево-дождевые облака, которые дадут кратковременный дождь. Где же именно сложатся самые благоприятные условия для развития дождевых облаков, трудно прогнозировать.

Расчет модели тоже предполагает их то в Западной, то в Южной Эстонии, потом опять на Чудском озере. Как бы то ни было, погода теплая и летнего солнца хватает везде. Дневная температура воздуха все повышается, и в выходные будет уже 22-26 градусов тепла, и ночи тоже потихоньку становятся теплее. Также ослабевающий и теряющий направление ветер добавляет ощущения теплого лета.

Понедельник продолжит еще в том же духе, но новая неделя принесет изменение погоды в сторону похолодания. Понедельник еще летний, и местами также пройдет кратковременный дождь, но во вторник холодный фронт, дождь и гроза двинутся через страну с запада на восток.

Если осадки придут во вторник ночью, день уже будет прохладным; если же днем, вторник еще жаркий и грозовой. Как бы то ни было, к среде теплая летняя погода удалится от нас и восстановится более прохладная и влажная летняя погода, чем обычно. Если в понедельник еще будет 22-25 градусов тепла, местами 27 градусов, то в среду — всего 16-20 градусов.