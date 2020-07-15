Синоптик: выходные подойдут для летнего отдыха, дальше погода изменится
Погода на текущей неделе подходит для летнего отдыха. До конца рабочей недели сохранится погода без осадков, пишет в Maaleht синоптик Хельве Мейтерн.
Погода на текущей неделе подходит для летнего отдыха. До конца рабочей недели сохранится погода без осадков, пишет в Maaleht синоптик Хельве Мейтерн.
В субботу, а особенно в воскресенье в некоторых местах могут развиться кучево-дождевые облака, которые дадут кратковременный дождь. Где же именно сложатся самые благоприятные условия для развития дождевых облаков, трудно прогнозировать.
Расчет модели тоже предполагает их то в Западной, то в Южной Эстонии, потом опять на Чудском озере. Как бы то ни было, погода теплая и летнего солнца хватает везде. Дневная температура воздуха все повышается, и в выходные будет уже 22-26 градусов тепла, и ночи тоже потихоньку становятся теплее. Также ослабевающий и теряющий направление ветер добавляет ощущения теплого лета.
Понедельник продолжит еще в том же духе, но новая неделя принесет изменение погоды в сторону похолодания. Понедельник еще летний, и местами также пройдет кратковременный дождь, но во вторник холодный фронт, дождь и гроза двинутся через страну с запада на восток.
Если осадки придут во вторник ночью, день уже будет прохладным; если же днем, вторник еще жаркий и грозовой. Как бы то ни было, к среде теплая летняя погода удалится от нас и восстановится более прохладная и влажная летняя погода, чем обычно. Если в понедельник еще будет 22-25 градусов тепла, местами 27 градусов, то в среду — всего 16-20 градусов.
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