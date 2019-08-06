Синоптикам нас порадовать нечем: неделя будет дождливой и прохладной. Во многих местах ливни и грозы(5)
По прогнозам синоптиков, неделя ожидается дождливой. Местами осадки будут очень сильными, возможны грозы.
По прогнозам синоптиков, неделя ожидается дождливой. Местами осадки будут очень сильными, возможны грозы.
Сегодня днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами с грозой и осадки могут быть сильными. Ветер западных направлений, вечером южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Среда, 07.08:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, есть вероятность грозы. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Четверг, 08.08:
Ночью: Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Пятница, 09.08:
Ночью: Переменная облачность.Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 11...16°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.
Лежали друг на друге: подробности гибели подруг в Москве
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
В Башкирии блогеры сняли видеоролик призывающий прийти на выборы
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск