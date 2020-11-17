Синоптики дали Эстонии штормовое предупреждение. Поднимется сильный ветер!


EST 20
Torm Saaremaal, kõre veetase, tugev tuul
Torm Saaremaal, kõre veetase, tugev tuulFoto: Irina Mägi

Государственная служба погоды сделала для территории Эстонии штормовое предупреждение первой степени.

Согласно сообщению метеорологов, 18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Предупреждение первой степени означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Чудское озеро

южный, юго-восточный ветер 8-12, порывами до 15 м/с, 18.11 рано утром юго-западный порывами до 17 м/с.

Северная часть Балтийского моря
юго-западный ветер 15-17, порывы 23 м/с.

Восточная часть Финского залива
южный, юго-западный ветер 12, порывы 15-18 м/с, ночью усилится 12-17, порывами 23 м/с. Высота волны 2-3,5 м.

Западная часть Финского залива
южный, юго-западный ветер 12, порывы 15-18 м/с, ночью усилится 12-17, порывами 23 м/с. Высота волны 2-3,5 м.

Проливы Моонзунд
17.11 вечером усилится южный, юго-западный ветер 15 м/с, ночью 14, порывы 20 м/с.

Северная часть Рижского залива
17.11 вечером усилится южный, юго-западный ветер 15 м/с, ночью 14, порывы 20 м/с.

Харьюмаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Хийумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Ляэнемаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Пярнумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Сааремаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Ида-Вирумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Йыгевамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Ярвамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Ляэне-Вирумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Пылвамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Рапламаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Тартумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Валгамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Вильяндимаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Вырумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.