Синоптики дали Эстонии штормовое предупреждение. Поднимется сильный ветер!
Государственная служба погоды сделала для территории Эстонии штормовое предупреждение первой степени.
Государственная служба погоды сделала для территории Эстонии штормовое предупреждение первой степени.
Согласно сообщению метеорологов, 18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.
Предупреждение первой степени означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.
Чудское озеро
южный, юго-восточный ветер 8-12, порывами до 15 м/с, 18.11 рано утром юго-западный порывами до 17 м/с.
Северная часть Балтийского моря
юго-западный ветер 15-17, порывы 23 м/с.
Восточная часть Финского залива
южный, юго-западный ветер 12, порывы 15-18 м/с, ночью усилится 12-17, порывами 23 м/с. Высота волны 2-3,5 м.
Западная часть Финского залива
южный, юго-западный ветер 12, порывы 15-18 м/с, ночью усилится 12-17, порывами 23 м/с. Высота волны 2-3,5 м.
Проливы Моонзунд
17.11 вечером усилится южный, юго-западный ветер 15 м/с, ночью 14, порывы 20 м/с.
Северная часть Рижского залива
17.11 вечером усилится южный, юго-западный ветер 15 м/с, ночью 14, порывы 20 м/с.
Харьюмаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.
Хийумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.
Ляэнемаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.
Пярнумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.
Сааремаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.
Ида-Вирумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Йыгевамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Ярвамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Ляэне-Вирумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Пылвамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Рапламаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Тартумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Валгамаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Вильяндимаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
Вырумаа
18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.
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