Синоптики дали Эстонии штормовое предупреждение. Поднимется сильный ветер!

Согласно сообщению метеорологов, 18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Предупреждение первой степени означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Чудское озеро

южный, юго-восточный ветер 8-12, порывами до 15 м/с, 18.11 рано утром юго-западный порывами до 17 м/с.

Северная часть Балтийского моря

юго-западный ветер 15-17, порывы 23 м/с.

Восточная часть Финского залива

южный, юго-западный ветер 12, порывы 15-18 м/с, ночью усилится 12-17, порывами 23 м/с. Высота волны 2-3,5 м.

Западная часть Финского залива

южный, юго-западный ветер 12, порывы 15-18 м/с, ночью усилится 12-17, порывами 23 м/с. Высота волны 2-3,5 м.

Проливы Моонзунд

17.11 вечером усилится южный, юго-западный ветер 15 м/с, ночью 14, порывы 20 м/с.

Северная часть Рижского залива

17.11 вечером усилится южный, юго-западный ветер 15 м/с, ночью 14, порывы 20 м/с.

Харьюмаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Хийумаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Ляэнемаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Пярнумаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Сааремаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 17 м/с, на побережье до 22 м/с.

Ида-Вирумаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Йыгевамаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Ярвамаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Ляэне-Вирумаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Пылвамаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.

Рапламаа

18.11 около полуночи усилится южный и юго-западный ветер порывами 15-17 м/с.