Синоптики дали прогноз на сентябрь: когда ждать по-летнему теплой погоды?

Согласно прогнозу, самой теплой будет первая декада сентября, а осадков больше в уездах западной Эстонии.

Средняя температура воздуха ожидается в пределах 10,3 — 13,1 градуса, то есть немного выше средних показателей. Самой теплой будет первая декада, да и вторая тоже ожидается чуть теплее обычного. А вот заключительная декада может оказаться холоднее нормы.

Суммарное количество осадков будет близким к среднему — 56-74 мм, но распределятся они по территории неравномерно. В каких-то местах дождей будет больше обычного, вероятнее всего — в западных уездах. Но не всегда дождливая погода будет распространяться и на восточную часть Эстонии, там, вероятно, количество осадков будет меньше среднего.

В первой половине месяца Эстонии будет оставаться на границе областей высокого и низкого давления, поэтому погода будет неустойчивой, дожди будут то на западе, то на востоке. Усиление зоны низкого давления, а значит и осадков, ожидается в районе 8 сентября.

Ветер будет в основном умеренный, южных направлений, усиление юго-западного ветра ожидается 5-6 сентября, когда на побережье его сила порывами будет достигать 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха по ночам будет держаться возле отметки 10 градусов, днем столбик термометра будет показывать около 20. По-летнему теплая погода ожидается 5 и 10 сентября.

Погода во второй половине сентября будет по всей видимости изменчивой. Погоду будут определять проходящие над Балтикой, несущие ветер и осадки области низкого давления, хотя, по имеющимся сегодня данным, они не будут устойчивыми — время от времени усиливающиеся зоны высокого давления сделают погоду более сухой.