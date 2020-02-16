Синоптики дали штормовое предупреждение: готовимся к худшему

Область низкого давления, которая идет с Атлантики на Северную Европу со скоростью 300 км в час, прежде всего затронет Западную и Северную Эстонию.

Усиление ветра начнется сегодня после во второй половине дня, максимальную силу шторм наберет, как ожидается, в ночь на понедельник.

Возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение. Погода успокоится только в среду.

Днем в воскресенье: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, к вечеру осадков станет больше. Южный, юго-западный ветер усилится в континентальной части 7-12, порывами 15-20, на островах и побережье 12-17, порывы 22-27 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Понедельник, 17.02

Ночью: Облачно и дождливо. Южный, юго-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 15-20, порывами до 28 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.

Днем: Облачно. Дождь, местами возможен и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с, на островах и побережье 13-17, порывами до 23, вечером усилится до 27 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.

Вторник, 18.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 20, на островах и побережье 13-18, порывами до 27 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +2..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Юго-западный ветер 7-12, порывами до 16 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.