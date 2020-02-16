16.02.2020, 12:11

Синоптики дали штормовое предупреждение. В ближайшее время ветер не стихнет

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обновлено в 06:54
EST 245
Синоптики дали штормовое предупреждение. В ближайшее время ветер не стихнет
Irina Mägi

Вчера служба погоды Эстонии предупредила, что в Эстонию придет шторм: сила ветра до 28 метров в секунду, пройдут дожди. Возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение. Согласно прогнозу, сильный ветер не утихнет и в понедельник.

Область низкого давления, которая идет с Атлантики на Северную Европу со скоростью 300 км в час, прежде всего затронет Западную и Северную Эстонию.

Усиление ветра началось в воскресенье во второй половине дня. Жителей Эстонии предупредили, что возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение. Погода успокоится только в среду.

В понедельник утром из-за шторма без электричества в Эстонии остались 4740 клиентов Elektrilevi, большая часть — в Харьюмаа. Также, по сообщению спасателей, ветер повалили на дороги деревья, а сами дорогие могут быть скользкими, поэтому при управлении автомобилем следует быть предельно внимательными.

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Понедельник, 17.02
Ночью: Облачно и дождливо. Южный, юго-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 15-20, порывами до 28 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.
Днем: Облачно. Дождь, местами возможен и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с, на островах и побережье 13-17, порывами до 23, вечером усилится до 27 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.

Вторник, 18.02
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 20, на островах и побережье 13-18, порывами до 27 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +2..+5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Юго-западный ветер 7-12, порывами до 16 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.

Среда, 19.02
Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Юго-западный ветер 7-12, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Юго-западный ветер 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха +2..+5°С.

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