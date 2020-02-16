Синоптики дали штормовое предупреждение. В ближайшее время ветер не стихнет

Область низкого давления, которая идет с Атлантики на Северную Европу со скоростью 300 км в час, прежде всего затронет Западную и Северную Эстонию.

Усиление ветра началось в воскресенье во второй половине дня. Жителей Эстонии предупредили, что возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение. Погода успокоится только в среду.

В понедельник утром из-за шторма без электричества в Эстонии остались 4740 клиентов Elektrilevi, большая часть — в Харьюмаа. Также, по сообщению спасателей, ветер повалили на дороги деревья, а сами дорогие могут быть скользкими, поэтому при управлении автомобилем следует быть предельно внимательными.

Понедельник, 17.02

Ночью: Облачно и дождливо. Южный, юго-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 15-20, порывами до 28 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.

Днем: Облачно. Дождь, местами возможен и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки пойдут на убыль. Юго-западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с, на островах и побережье 13-17, порывами до 23, вечером усилится до 27 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.