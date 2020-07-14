Синоптики: дожди на время отпустили, но потеплеет только к выходным
В ближайшие дни в Эстонии ожидается переменная облачность без существенных осадков. К выходным немного потеплеет, передают метеорологи.
В ближайшие дни в Эстонии ожидается переменная облачность без существенных осадков. К выходным немного потеплеет, передают метеорологи.
Среда, 15.07
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с, на островах ветер слабый и переменный. Температура воздуха 18..23°С.
Четверг, 16.07
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье местами до 15°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..23°C.
Пятница, 17.07
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..15°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. На западе Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 19..24°C.
Суббота, 18.07
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 9..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. На западе Эстонии кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 19..25°C.
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