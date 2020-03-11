Синоптики: готовьтесь к холодам и снегу. Потеплеет не скоро

В течение ближайшей недели синоптики ничего хорошего жителям нашей страны не сулят. Ожидается ветреная и холодная погода. В предстоящие дни ее характер будет определять находящийся над Балтикой циклон, который берет направление в сторону Эстонии. Если сила и направление ветра будет по регионам варьироваться, то мокрого снега достанется всем.
Четверг, 12.03:
Ночью: Облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь и мокрый снег. После полуночи, начиная с запада постепенно осадки прекратятся. Утром, кое-где по западу Эстонии пройдёт небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 7-13, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 1..4°С.
Днем: Преимущественно облачно. Временами пройдет дождь и мокрый снег, к вечеру осадки будут более интенсивными. Ветер западный, юго-западный 8-12, порывами 15-20 м/с, ближе к вечеру по северу Эстонии ветер ослабеет и повернёт на южный. Температура воздуха 4..8, вечером понизится до 2..4°С.
Пятница, 13.03:
Ночью: Облачно с прояснениями. Зона мокрого снега и дождя распространится с запада на восток, утром осадки станут реже. Ветер западный и юго-западный, на островах северо-западный 6-10, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Суббота, 14.03:
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер северо-западный 6-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер северо-западный 7-13, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..-3°С.
Воскресенье, 15.03:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 5-11, на побережье порывами 15, в начале ночи по побережью Вирумаа до 20 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов до +2°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Начиная с запада, усилится юго-западный ветер 8-13, порывами 17-20 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Начало новой недели будет прохладным, ветреным и дождливым. Только во вторник выглянет солнце и осадки ненадолго отступят. Однако в среду новый циклон принесет с океана очередную порцию влаги и волну более теплого воздуха.
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