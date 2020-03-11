Синоптики: готовьтесь к холодам и снегу. Потеплеет не скоро

Четверг, 12.03:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами пройдёт дождь и мокрый снег. После полуночи, начиная с запада постепенно осадки прекратятся. Утром, кое-где по западу Эстонии пройдёт небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 7-13, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 1..4°С.

Днем: Преимущественно облачно. Временами пройдет дождь и мокрый снег, к вечеру осадки будут более интенсивными. Ветер западный, юго-западный 8-12, порывами 15-20 м/с, ближе к вечеру по северу Эстонии ветер ослабеет и повернёт на южный. Температура воздуха 4..8, вечером понизится до 2..4°С.

Пятница, 13.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона мокрого снега и дождя распространится с запада на восток, утром осадки станут реже. Ветер западный и юго-западный, на островах северо-западный 6-10, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Суббота, 14.03:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер северо-западный 6-12, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет снег. Ветер северо-западный 7-13, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..-3°С.