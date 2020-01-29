Синоптики обещают похолодание к середине следующей недели

Четверг, 30.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег, на материковой части также и снег. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха -1 ..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег, во внутренних районах местами возможен снег. Ветер юго-восточный и южный 3-8, на островах ветер южного направления 2-8 м/с. Температура воздуха 0...+4°С.

Пятница, 31.01

Ночью: Облачно, с единичными прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и снег, по западным районам также и дождь. Местами образуется туман. Ветер южный, юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -2...+2°С.

Днем: Облачно, с единичными прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и снег, на западе Эстонии - и дождь. Утром местами сохраняются туманы. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Суббота, 01.02

Ночью: Облачно. Снегопад вместе с мокрым снегом распространится с запада на восток, на островах и западном побережье пройдёт также и дождь. Юго-восточный, ветер усилится 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно. По материковой части во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, по западному побережью и на островах местами также и дождь, к полудню зона с плотными осадками сместится на восток. В район островов подойдёт новая порция осадков в виде дождя и мокрого снега, которая в дальнейшем распространится на материк. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером повернёт на островах к юго-западному. Температура воздуха 0..+3°С по востоку Эстонии и на западе: +3..+6°С.