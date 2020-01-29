Синоптики обещают похолодание к середине следующей недели

До конца января погоду будут определять проходящие через Эстонию циклоны: ожидается облачная погода с обильными осадками. В начале следующей недели синоптики обещают похолодание.
Четверг, 30.01
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег, на материковой части также и снег. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха -1 ..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег, во внутренних районах местами возможен снег. Ветер юго-восточный и южный 3-8, на островах ветер южного направления 2-8 м/с. Температура воздуха 0...+4°С.
Пятница, 31.01
Ночью: Облачно, с единичными прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и снег, по западным районам также и дождь. Местами образуется туман. Ветер южный, юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -2...+2°С.
Днем: Облачно, с единичными прояснениями. Местами пройдет мокрый снег и снег, на западе Эстонии - и дождь. Утром местами сохраняются туманы. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.
Суббота, 01.02
Ночью: Облачно. Снегопад вместе с мокрым снегом распространится с запада на восток, на островах и западном побережье пройдёт также и дождь. Юго-восточный, ветер усилится 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.
Днем: Облачно. По материковой части во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, по западному побережью и на островах местами также и дождь, к полудню зона с плотными осадками сместится на восток. В район островов подойдёт новая порция осадков в виде дождя и мокрого снега, которая в дальнейшем распространится на материк. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/с, вечером повернёт на островах к юго-западному. Температура воздуха 0..+3°С по востоку Эстонии и на западе: +3..+6°С.
Воскресенье, 02.02:
Ночью: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь, по востоку Эстонии также и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.
Днем: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь, вечером осадки по северо-западу перейдут в мокрый снег.Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывами 17 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет и повернёт на северор-западный. Температура воздуха +3..+5°С, во второй половине дня, начиная с севера, начнет понижаться .
В первой половине следующей недели температура воздуха будет постепенно снижаться.
В понедельник c северо-запада в Эстонию придет очередная область низкого давления, которая местами принесет снег или снег с дождем. Температура будет держаться около нуля, хотя усиливающийся северо-западный ветер создаст впечатление более прохладной погоды.
Во вторник погоду будет определять узкая полоса высокого давления. Прояснится, ветер успокоится. И в среду повсюду ожидается уже отрицательная температура.
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