Синоптики обещают снег, столбик термометра опустится до -2 градусов

В начале ночи переменная облачность. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, вероятность осадков больше на востоке Эстонии. После полуночи осадки прекратятся и небо прояснится. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0 -4, на побережье местами +2°C.

Днём: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег, в первой половине дня и снег, вечером осадки прекратятся. Ветер западный и северо-западный 5-11, порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 4..9°C.

Воскресенье, 12.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков, утром, начиная с островов, облачность уплотнится, пойдет дождь и мокрый снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с, после полуночи развернется к южному и юго-западному и усилится 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах и западном побережье до +4°C.

Днём: Облачность уплотнится. Зона дождя и мокрого снега распространится на восток. Южный и юго-западный ветер усилится 7-11, порывами 16 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Понедельник, 13.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный и южный 7-10, порывами 15 м/с, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/с, после полуночи немного ослабеет и на островах развернется к северо-западному.Температура воздуха 3..8°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, во второй половине дня не исключен также и снег. Вечером облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер повсеместно развернется к западному и северо-западному 5-10, порывами 14 м/с, на островах и побережье 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2..8, на юго-востоке Эстонии до 10°C.

Вторник, 14.04:

Ночью: Облачность уплотнится.Во многих местах пройдет снег и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный 7-13, на побережье порывами до 18 м-с, после полуночи на островах развернется к северо-западному. Температура воздуха -2...+2°C.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер развернется повсеместно к северо-западному 7-13, на побережье порывами 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 2..6°C.