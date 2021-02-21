Синоптики обещают в ближайшие дни очередное сильное похолодание!

Понедельник, 22.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь, возможен ледяной дождь, по северо-востоку Эстонии и снег. Опасность гололёда! Местами образуется туман. Ветер южной четверти 2-7, на северном побережье ветер восточного направления 4-9, утром порывы 13 м/с. Температура воздуха -3..+2, по востоку Эстонии до -7°С.

Днем: Преимущественно облачно. По востоку Эстонии пройдёт местами снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололёда! До обеда местами туман. Ветер повсеместно повернёт к восточному направлению 4-10, на северном побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха по северу страны -2..-9, на юге Эстонии 0..+2, но к вечеру понизится до -2..-8°С, по западу Эстонии -2..+4°С.

Вторник, 23.02

Ночью: Облачно прояснениями. Местами пройдёт небольшой мокрый снег и снег. Ветер юго-восточный, восточный 5-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -4..-9, на востоке Эстонии -9..-15, на островах и западном побережье -3..+1°С.

Днем: Облачно. На западе Эстонии пройдёт мокрый снег и дождь, на востоке мокрый снег и снег. Опасность гололёда! Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с, после обеда по западу Эстонии развернётся к западному, юго-западному направлению и ослабеет. Температура воздуха по западу Эстонии -1..+3, в восточной части -2..-8°С, после обеда повысится.

Среда, 24.02

Ночью: Облачно. В начале ночи во многих местах пройдёт снег, мокрый снег и дождь, после полуночи местами. Гололёд. Ветер юго-западный и западный 4-9, в начале ночи на востоке Эстонии ветер южных направлений 5-11, на побережье Вирумаа порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..-+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В некоторых местах пройдёт слабый дождь. Ветер западный и юго-западный 5-10, на островах и побережье после обеда порывы до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Четверг, 25.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт слабый дождь. Гололёд. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12, порывы 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.