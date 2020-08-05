Синоптики порадовали: на выходных жаркое лето вернется! Но затем похолодает

Четверг, 06.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами возможен дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Пятница, 07.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 21..26°C.

Суббота, 08.08

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 1-5 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Воскресенье, 09.08

Ночью: Преимущественно ясная и сухая погода. Слабый неустойчивый ветер. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 1-5 м/с, на северном побережье западной до 8 м/с. Температура воздуха 23..28°С.

В воскресенье-понедельник область высокого давления над странами Балтии будет ослабевать. Над Финляндией в юго-восточном направлении движется малоактивная ложбина низкого давления, которая принесет влажный воздух и в наши края.

Поэтому в понедельник возможно появление дождевых облаков, не исключена гроза.

Однако во вторник и среду в Скандинавии начнет усиливаться новый антициклон, восточный гребень которого дотянется до Эстонии. Вероятность осадков уменьшится, особенно в дневное время. Но северные ветры принесут сюда прохладу и столбик термометра опустится на 5 градусов.