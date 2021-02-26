Синоптики предупреждают: дороги в субботу будут сверхскользкими! Начало недели пройдет на температурных качелях!

Прогноз погоды на ближайшие дни
Суббота, 27.02
Ночью: облачно с прояснениями, к утру по западу страны прояснится. Во многих местах пройдёт снег и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 5-10, на островах и западном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С. На дорогах станет скользко!
Днем: На западе страны ясно, вечером небольшая облачность. На востоке Эстонии облачно с прояснениями, вечером небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в первую половину дня на островах западной Эстонии порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, вечером понизится. На дорогах скользко!
Воскресенье, 28.02
Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдёт снег, на западе материковой части страны также и мокрый снег, на островах мокрый снег и дождь. Во второй половине ночи, начиная с северо-запада, вероятность осадков уменьшится. В западной Эстонии опасность гололёда. Ветер западной четверти 3-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +2, после полуночи повысится .
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков, лишь в единичных местах на юго-востоке Эстонии возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.
Понедельник, 01.03
Ночью: Преимущественно ясная и сухая погода. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+2, на востоке страны -1..-5°С.
Днем: Небольшая облачность, на севере Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер западный и юго-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха +2..+8°С.
Вторник, 02.03
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: Во многих местах солнечно, лишь на востоке страны переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+8°С.
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