Синоптики предупреждают: на выходных в Эстонии опять будет шторм!

В первой половине дня субботы погоду в Эстонии определяет область высокого давления, но уже к вечеру давление будет падать, облачность увеличится и, начиная с островов, пойдет дождь и мокрый снег, вечером на востоке страны — также и снег. Опасность гололёда. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывами 14, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.

Воскресенье, 16.02

Ночью: Преимущественно облачно. Пройдёт мокрый снег и дождь, в первую половину ночи по востоку страны — снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывами до 15, утром на островах и побережье ветер постепенно усилится до 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно, пройдёт преимущественно дождь. Южный, юго-западный ветер 9-15, вечером порывами до 20 м/с, на островах и в прибрежных районах 13-17, порывами до 27 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Понедельник, 17.02

Ночью: Облачно с прояснениями, пройдёт дождь. Южный, юго-западный ветер 9-15, порывами до 20 м/с, на островах и в прибрежных районах 13-17, порывами до 27 м/с, к утру на короткий промежуток времени чуть ослабеет. Температура воздуха +4..+7°С.

Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах дождь, днём, начиная с запада, осадки станут реже. Южный, юго-западный ветер 9-15, порывами до 20 м/с, на островах и в прибрежных районах 13-17, порывами до 27 м/с. Температура воздуха +4..+7°С.

Ветер начнет стихать только во вторник (18.02). Осадки сохранятся: местами мокрый снег и дождь. Температуры воздуха в течение дня +1..+6°C.

В среду (19.02) воздействие области низкого давления ослабнет, прояснится, значительных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0..-3, на побережье до +2. Днем +1..+4°C.