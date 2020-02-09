Синоптики предупреждают об изменении погодных условий: сильные осадки и ветер до 27 м/с

Ветер южный в континентальной части 8-13, порывы до 20, на островах и побережье 13-18, порывы 24-27 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днём: В основном облачно. Дождь, на востоке Эстонии и с мокрым снегом, вечером осадков станет меньше. Юго-западный, южный ветер в континентальной части 8-13, порывы до 20, на островах и побережье 12-17, порывы до 24 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.

Вторник, 11.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-13, на побережье порывами 17-20 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.

Среда, 12.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Четверг, 13.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег, вечером осадков станет меньше. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к западному и ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.