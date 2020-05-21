Синоптики предупреждают об усилении ветра

Как говорится в сообщении метеоцентра, усилится ветер северо-западного и северного направлений, в Северо-Восточной Эстонии - северный и северо-восточный ветер.

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, на побережье - 17 метров в секунду.

В западной Эстонии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 9..14°C. На востоке Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, иногда с мокрым снегом. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 6..9°C, при осадках может понизиться.

Пятница, 22.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4-10, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха +2..+7°C.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами 7°C.

Суббота, 23.05

Ночью: Ясно. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 8°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, вечером развернется к юго-восточному.Температура воздуха 14...17, на побережье местами 11°C.

Воскресенье, 24.05

Ночью: На суше - небольшая и переменная облачность, без осадков, рано утром, начиная с запада, облачность уплотнится. На островах облачно, рано утром начавшиеся дожди переместятся далее на материк. Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 3..11, на востоке Эстонии местами 4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет дождь. На северо-востоке Эстонии облачности меньше и вероятность осадков небольшая. Ветер неустойчивых направлений 3-8 м/с, на северном побережье ветер восточный 5-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°C.