Синоптики предупреждают: предстоящей ночью поднимется штормовой ветер


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Tormine meri 1.10.2019
Tormine meri 1.10.2019Foto: Andres Putting

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается усиление ветра, предупреждает эстонская Служба погоды.

Как сообщают синоптики, в ночь на пятницу, 3 января, усилится юго-западный ветер.

В континентальной части порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, к утру ветер усилится до 18 м/с.

На островах и побережье ночью сила ветра составит 16, порывами до 23 м/с, к утру сила ветра усилится до 18, порывами до 25 м/с.

Такой силы ветер валит деревья, повреждает линии электропередач и препятствует судоходству, предупреждают метеорологи.

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