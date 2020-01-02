Синоптики предупреждают: предстоящей ночью поднимется штормовой ветер
В ночь на пятницу в Эстонии ожидается усиление ветра, предупреждает эстонская Служба погоды.
В ночь на пятницу в Эстонии ожидается усиление ветра, предупреждает эстонская Служба погоды.
Как сообщают синоптики, в ночь на пятницу, 3 января, усилится юго-западный ветер.
В континентальной части порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, к утру ветер усилится до 18 м/с.
На островах и побережье ночью сила ветра составит 16, порывами до 23 м/с, к утру сила ветра усилится до 18, порывами до 25 м/с.
Такой силы ветер валит деревья, повреждает линии электропередач и препятствует судоходству, предупреждают метеорологи.
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