Синоптики предупреждают: ветер усилится, пойдет ледяной дождь, опасность гололеда!

Государственная служба погоды дала в 17 часов штормовое предупреждение первой степени для территории Эстонии.
В понедельник вечером ожидается юго-восточный ветер порывами до 15 м/с, на побережье 17-20 м/с.
Начиная с запада материка температура воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда. После полудня к материку подойдёт зона осадков в виде снега, во многих местах метель, по юго-востоку Эстонии ледяной дождь, которые будет быстро двигаться на север.
Дороги скользкие!
Погода вечером по регионам
Западная часть Финского залива
28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.
Северная часть Балтийского моря
28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.
Проливы Моонзунд
28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.
Северная часть Рижского залива
28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.
Восточная часть Финского залива
28.12 южный и юго-восточный ветер 13, порывы 15-18 м/с.
Чудское озеро
28.12 южный и юго-восточный ветер 10, порывы 15 м/с.
Хийумаа
28.12 южный и юго-восточный ветер порывами 17 м/с, на побережье 20 m/s.
Сааремаа
28.12 южный и юго-восточный ветер порывами 17 м/с, на побережье 20 m/s.
Харьюмаа
28.12 юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17-20 m/s. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда
Ляэнемаа
28.12 юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17-20 m/s. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда
Пярнумаа
28.12 юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17-20 m/s. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда
Рапламаа
28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда
Ида-Вирумаа
28.12 южный, юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17 m/s.
Ляэне-Вирумаа
28.12 южный, юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17 m/s.
Йыгевамаа
28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.Tемпература воздуха вырастет дo 0°С и увеличится опасность гололёда.
Ярвамаа
28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.Tемпература воздуха вырастет дo 0°С и увеличится опасность гололёда.
Вильяндимаа
28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.Tемпература воздуха вырастет дo 0°С и увеличится опасность гололёда.
Штормовое предупреждение первой степени означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Максимально тревожный квест из Cyberpunk 2077 – распятие Джошуа
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит