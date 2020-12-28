Синоптики предупреждают: ветер усилится, пойдет ледяной дождь, опасность гололеда!

В понедельник вечером ожидается юго-восточный ветер порывами до 15 м/с, на побережье 17-20 м/с.

Начиная с запада материка температура воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда. После полудня к материку подойдёт зона осадков в виде снега, во многих местах метель, по юго-востоку Эстонии ледяной дождь, которые будет быстро двигаться на север.

Дороги скользкие!

Погода вечером по регионам

Западная часть Финского залива

28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.

Северная часть Балтийского моря

28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.

Проливы Моонзунд

28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.

Северная часть Рижского залива

28.12 юго-восточный 14, порывами 17-20 м/с.

Восточная часть Финского залива

28.12 южный и юго-восточный ветер 13, порывы 15-18 м/с.

Чудское озеро

28.12 южный и юго-восточный ветер 10, порывы 15 м/с.

Хийумаа

28.12 южный и юго-восточный ветер порывами 17 м/с, на побережье 20 m/s.

Сааремаа

28.12 южный и юго-восточный ветер порывами 17 м/с, на побережье 20 m/s.

Харьюмаа

28.12 юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17-20 m/s. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда

Ляэнемаа

28.12 юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17-20 m/s. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда

Пярнумаа

28.12 юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17-20 m/s. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда

Рапламаа

28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Tемпература воздуха вырастет выше 0°С и увеличится опасность гололёда

Ида-Вирумаа

28.12 южный, юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17 m/s.

Ляэне-Вирумаа

28.12 южный, юго-восточный ветер порывами 15 м/с, на побережье 17 m/s.

Йыгевамаа

28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.Tемпература воздуха вырастет дo 0°С и увеличится опасность гололёда.

Ярвамаа

28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.Tемпература воздуха вырастет дo 0°С и увеличится опасность гололёда.

Вильяндимаа

28.12 юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.Tемпература воздуха вырастет дo 0°С и увеличится опасность гололёда.