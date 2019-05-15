Синоптики радуют: к выходным в Эстонии установится солнечная и теплая погода

В четверг, 16.05 ожидается:

Ночью ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер северных направлений 2-8, в начале ночи порывы до 11 м/с. Температура воздуха -1..+5, на побережье до +7°С.

Днем: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами до 10°С.

Пятница, 17.05:

Ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 1..7, у поверхности почвы местами 0..-2°С.

Днем: Солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами до 12°С.

Суббота, 18.05:

Ночью ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Солнечно и без осадков. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на островах до 9 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами до 13°С.

Воскресенье, 19.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами до 13°С.