Синоптики рассказали, какой будет погода в День восстановления независимости(5)
По данным эстонских синоптиков, во вторник, в День восстановления независимости Эстонии, воздух прогреется до 24 градусов.
По данным эстонских синоптиков, во вторник, в День восстановления независимости Эстонии, воздух прогреется до 24 градусов.
В ночь на понедельник начиная с запада облачность уплотнится и зона осадков с островов распространится на материк. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-11, на побережье порывами до 14 м/с, на островах утром ветер перейдет к юго-западному. Температура воздуха 13..18°С.
Днём: В первой половине дня облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь. В середине дня, начиная с островов, облачность рассеется и осадки постепенно прекратятся. Ветер повсеместно перейдет к юго-западному, западному 5-11, на побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18..22, на востоке Эстонии до 25°С.
Вторник, 20.08:
Ночью: Ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.
Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
Среда, 21.08:
Ночью: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 8…13, на побережье до 16°С.
Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером осадков станет меньше и прояснит. Ветер юго-западный, западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. температура воздуха 17..22°С.
Четверг, 22.08:
Ночью: Малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 16°С.
Днём: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
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