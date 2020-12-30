Синоптики: в новогоднюю ночь вероятность осадков довольно мала

Четверг, 31.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-восточный, южный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Пятница, 01.01

Ночью: Облачно. Местами возможны небольшие осадки. Кое-где туман и гололед. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно и преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Суббота, 02.01

Ночью: Облачно. Местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье местами до +1°С.

Днем: Облачно. Местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Воскресенье, 03.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на северном побережье северный, северо-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье островов до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На севере Эстонии преимущественно северо-западный ветер 4-10 м/с, на юге переменный, к вечеру северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье островов до +3°С.