Синоптики: выходные порадуют, но солнечная погода долго не продержится!

Сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 4-10, на западном побережье и на юго-востоке Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье с наветренной стороны 11..13°С.

Суббота, 30.05

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5…10, на побережье до 12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 4-10, порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха 15…20, на наветренном побережье 11…13°С.

Воскресенье, 31.05

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха 8…13°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, порывами до 12-15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16…21, на наветренном побережье 11…13°С.

Понедельник, 01.06

Ночью: Преимущественно ясно, без осадков. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 6…11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18…23, на северо-востоке страны 14…17°С.