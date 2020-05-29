Синоптики: выходные порадуют, но солнечная погода долго не продержится!

Эстонские синоптики предупреждают, что с началом новой недели погода в Эстонии испортится: местами похолодает, вероятны осадки.
Сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 4-10, на западном побережье и на юго-востоке Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье с наветренной стороны 11..13°С.
Суббота, 30.05
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5…10, на побережье до 12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 4-10, порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха 15…20, на наветренном побережье 11…13°С.
Воскресенье, 31.05
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха 8…13°С.
Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, порывами до 12-15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16…21, на наветренном побережье 11…13°С.
Понедельник, 01.06
Ночью: Преимущественно ясно, без осадков. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 6…11°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18…23, на северо-востоке страны 14…17°С.
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